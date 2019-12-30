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Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Практически половина россиян (47%) не чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что в наибольшей мере не уверены в своем будущем опрошенные в возрасте 35-44 лет - 57% от данной возрастной категории.

При этом социологи отмечают снижение за последние 20 лет доли россиян, неуверенных в своем завтрашнем дне - с 63% до 47% респондентов соответственно.

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В свою очередь, по данным опроса, уверенность в завтрашнем дне испытывают 51% сограждан. Особенно – респонденты в возрасте 18-24 лет, число которых составил 71%.

По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.

Отвечая на вопрос социологов о своих личных целях, 41% респондентов сообщили, что хотят жить не хуже, чем большинство жителей их населенного пункта, 23% участников опроса считают своим приоритетом жить лучше остальных в месте своего проживания.

По данным ВЦИОМ, 11% сограждан ставят перед собой цель, чтобы они и их семьи жили так же, как живет среднестатистическая семья в США и в Западной Европе, 6% респондентов ставят перед собой задачу достичь жизненного уровня, превосходящего показатели на Западе.

Исследование показало, что 12% сограждан преследуют цель выжить, пусть и на самом примитивном уровне существования, что вдвое меньше, чем в 1999 году, когда доля таких респондентов составляла 23%.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 26 декабря 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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