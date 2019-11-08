Из-за размытых дорог в Вологодской области ограничено сообщение с девятью деревнями

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Вологодской области из-за размытых дорог ограничено сообщение с девятью населенными пунктами, сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в пятницу глава региона Олег Кувшинников.

"Остаются подтопленными три населенных пункта, из которых эвакуированы 48 человек, в том числе девять детей. Также из-за размытия дорог ограничено сообщение с девятью населенными пунктами", - отметил Кувшинников.

Так, по данным местных властей, в Череповецком районе на данный момент полностью нарушено автомобильное сообщение с двумя деревнями, в которых проживают 16 человек, еще в одну деревню можно проехать только на легковом транспорте. В Грязовецком районе транспорт не может проехать к шести деревням, в которых живут 47 человек. Работы по восстановлению дорог ведутся, жители обеспечиваются всем необходимым с помощью лодок и спецтранспорта.

Как сообщалось, в среду в 13 муниципальных районах Вологодской области был введен режим ЧС из-за подтоплений и отключения электроэнергии. В зоне подтопления оказались 46 домов, 86 приусадебных участков. Было эвакуировано 45 человек, в том числе девять детей.