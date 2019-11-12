В МЧС сообщили о критическом повышении воды в Волхове и озере Ильмень

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Перед спрогнозированными на 12-13 ноября дождями в МЧС заявили о критическом повышении уровня воды в озере Ильмень и реке Волхов в Новгородской области.

На разных участках Ильменя уровень воды колеблется в пределах 553-558 см при критической отметке в 530 см, завила пресс-служба областного управления министерства.

В Волхове у поселка Краснофарфорный вода поднялась до 461 см при уровне начального подтопления в 455. Близки к критическим уровни Волхова в Великом Новгороде (547 см при уровне начального подтопления в 562) и в реке Полисть в Старой Руссе (457 при критическом в 460 см).

В первых числах ноября в Новгородской области выпала месячная норма осадков. В Волхове, Полисте и Ильмене вода поднималась со скоростью 10-28 см в сутки. Суточный подъем воды в 11-35 см также отмечался на реках Ловать, Мста, Холова и Явонь.

Синоптики ожидают, что в регионе в ближайшие два дня выпадет 20-25 мм осадков. В МЧС в связи с этим ожидают подтоплений в Броннице, Волховом Мосту, Краснофарфорном и ряде других населенных пунктов, которых осенний паводок до сих пор не затронул.

Ранее в ноябре в 11 районах Новгородской области в зоне подтопления оказались 47 населенных пунктов. Пострадали 150 домов, в которых живут 295 человек, еще шесть поселков оказались заблокированы из-за подтопления дорог.