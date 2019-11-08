Поиск

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по академической этике вынесла специальное решение по вопросу о резонансных высказываниях профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, который критически высказался о современной культуре русского языка.

"Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания", - говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте ВШЭ в пятницу.

Комиссия принимала решение в составе восьми человек, семеро ее членов высказались "за", один - "против".

Гусейнов 29 октября опубликовал в фейсбуке пост, в котором выступил с критическим мнением о соотечественниках, не готовых учить другие языки, кроме родного русского. В своем посте филолог отметил, что в Берлине можно найти газеты на разных языках, в то время как в Москве, где живут и работают представители многих народов, "невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Пост вызывал множество комментариев, в том числе негативных. Позже Гусейнов разъяснил в СМИ, что, называя русский язык "клоачным", хотел подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который зачастую используется в публичном пространстве.

Пост Гусейнова прокомментировал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, не согласившись с оценками преподавателя и отметив, что сотрудникам школы нужно быть осмотрительнее в публичном пространстве, стараясь не допускать неоднозначных толкований.

ВШЭ Гасан Гусейнов

Новости по теме

Новости

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

Медики опровергли сообщение о смерти одного из раненных Рамилем Шамсутдиновым солдат

ВЦИОМ сообщил о готовности 68% россиян информировать полицию о третьих лицах

"Почта России" попросила выделить ей денег из ФНБ

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

Российские следователи раскрыли секреты использования гипноза при расследовании

В Минсвязи не поддержали законопроект Клишаса о блокировке пользователей e-mail

В Минсвязи не поддержали законопроект Клишаса о блокировке пользователей e-mail

На главный храм Вооруженных сил РФ установили первый купол

На главный храм Вооруженных сил РФ установили первый купол
Миллиарды полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор отцу экс-полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор отцу экс-полковника Захарченко

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');