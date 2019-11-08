Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по академической этике вынесла специальное решение по вопросу о резонансных высказываниях профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, который критически высказался о современной культуре русского языка.

"Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания", - говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте ВШЭ в пятницу.

Комиссия принимала решение в составе восьми человек, семеро ее членов высказались "за", один - "против".

Гусейнов 29 октября опубликовал в фейсбуке пост, в котором выступил с критическим мнением о соотечественниках, не готовых учить другие языки, кроме родного русского. В своем посте филолог отметил, что в Берлине можно найти газеты на разных языках, в то время как в Москве, где живут и работают представители многих народов, "невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Пост вызывал множество комментариев, в том числе негативных. Позже Гусейнов разъяснил в СМИ, что, называя русский язык "клоачным", хотел подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который зачастую используется в публичном пространстве.

Пост Гусейнова прокомментировал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, не согласившись с оценками преподавателя и отметив, что сотрудникам школы нужно быть осмотрительнее в публичном пространстве, стараясь не допускать неоднозначных толкований.