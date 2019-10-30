Ректор ВШЭ предостерег сотрудников от неоднозначных постов после высказывания о "клоачном русском"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Обеднение языков, засилие заимствований - это проблема всех стран и языков и английский страдает от этого намного больше русского, заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Так он прокомментировал высказывание профессора-филолога Гасана Гусейнова. Ректор предостерег сотрудников вуза от "неоднозначных" публичных высказываний.

Гасанов во вторник обратил внимание, что в Москве, в которой живут сотни тысяч "украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев" нет прессы и изданий на других языках, кроме "убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Он предположил, что это связано не с имперскостью России, а с тем, что это "порядком одичавшая страна". Для контр-примера профессор привел газетные киоски Берлина, где есть издания в том числе на русском, турецком, сербском и итальянском языках.

Позднее он объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним "издеваются" носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов. В частности, он сказал телеканалу "360", что русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что "на нем говорят болваны".

Ректор ВШЭ отметил, что не согласен с профессором ни по существу, ни по форме. Он высказал мнение, что филологу можно спокойнее относиться к проблеме "наступления новояза и загрязнения русского языка".

"Думаю, если говорить серьезно, самая большая проблема сегодня не у русского, а у английского языка, который стал фактически языком международного общения. Такого обеднения, такой вульгаризации не случалось, наверное, ни с одним языком – если брать именно массовое применение языка, - написал он. - В России есть мощная литературная традиция, я уверен, что мы сможем противостоять вульгаризации своего языка".

Кузьминов напомнил, что Россия "с самого начала поддерживала издания на национальных языках своих коренных народов и в целом культуру своих народов". Он считает, что "языковая ситуация" в стране не заслуживает "столь алармистских высказываний".

Также ректор заявил, что преподаватель университета в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится на репутации коллег. "От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае", - добавил он.