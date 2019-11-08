В "Роснефти" появилась должность вице-президента по информатизации и локализации

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В "Роснефти" создали единую интегральную должность вице-президента по информатизации, инновациям и локализации. Ее занял Андрей Шишкин, который с 2012 года является вице-президентом компании.

В конце сентября Шишкин досрочно покинул пост президента "Башнефти" по собственному желанию. Он руководил этой компанией с тех пор, как она перешла к "Роснефти" в 2016 году.

Топ-менеджер продолжит курировать такие как повышение энергоэффективности и развитие новых технологий, а также строительство судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке, говорится в сообщении "Роснефти".

Внедрение инновационных технологий и современных IT-решений по всей цепочке бизнеса компании является одним из ключевых параметров стратегии "Роснефть-2022".