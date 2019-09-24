Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

Экс-глава компании Андрей Шишкин продолжит курировать строительство судоверфи "Звезда"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Башнефти" (входит в "Роснефть") назначил новым президентом и председателем правления компании Хасана Татриева, возглавлявшего ранее ООО "РН-Юганскнефтегаз", сообщает пресс-служба "Роснефти" .

Татриев вступил в новую должность с 24 сентября, срок его полномочий составляет 5 лет.

"Татриев на протяжении многих лет возглавлял ключевые дочерние общества "Роснефти". Под его руководством достигнуты значительные успехи в разработке Самотлорского месторождения и установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти на крупнейшем активе компании - "РН-Юганскнефтегазе", - говорится в пресс-релизе "Роснефти".

В сообщении "Башнефти" говорится, что предыдущий президент компании Андрей Шишкин досрочно покидает этот пост "в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию". Он возглавлял "Башнефть" с 2016 года, с тех пор как ее приобрела "Роснефть".

Между тем в "Роснефти" сообщают, что Шишкин продолжит реализацию приоритетных проектов, предусмотренных стратегией компании до 2022 года. "Это создание по поручению президента РФ судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке (проект находится на ключевом этапе развития); внедрение инновационных технологий, локализация, цифровизация, повышение наукоемкости и энергоэффективности бизнеса, развитие корпоративного научно-проектного комплекса, включающего более 30 отраслевых научных центров", - отмечается в пресс-релизе.

Новым генеральным директором "Юганскнефтегаза" стал Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера "дочки".

"Табачников обладает большим опытом работы, является высококлассным специалистом, до прихода в "РН-Юганскнефтегаз" занимал руководящие должности в ведущих компаниях отрасли, в том числе занимался развитием производства на стратегически важном Ванкорском месторождении, крупнейшем из открытых в стране за последние 30 лет", - говорится в пресс-релизе "Роснефти".