Суд в Краснодаре закрыл административное дело юриста за видео с логотипом нежелательной организации

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Краснодаре прекратил производство по административному делу юриста Юлии Федотовой, которую прокуратура пыталась привлечь к ответственности за публикацию в социальной сети видео с мероприятия "нежелательной организации" "Открытая Россия".

Федотова опубликовала решение суда в своем фейсбуке. Как следует из документа, производство прекращено в связи с истечением срока давности привлечения административной ответственности.

Ранее сообщалось, что Федотовой вменялось распространение в соцсети видео с выступлением краснодарского поэта Максима Дроздова и логотипом "Открытая Россия", а также публикация ссылки на уже заблокированный сайт данной организации.

Сам Федотова сообщала "Интерфаксу", что "репостнула" понравившуюся ей видеозапись с поэтического вечера "Открытая капуста", датированную январем 2019 года. Само мероприятие состоялось в 2018 году.

В апреле 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).