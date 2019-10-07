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Краснодарского юриста обвинили в репосте видео с логотипом "Открытой России"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Краснодаре прокурор возбудил административное дело против юриста Юлии Федотовой за репост видеозаписи поэтического вечера "Открытая капуста", на которой был виден логотип организации "Открытая Россия". Ей вменяют участие в деятельности иностранной организации, нежелательно йв России (статью 20.33 КоАП).

По словам Федотовой, она сделала репост записи, выложенной в января 2019 года с прошлогодним выступлением краснодарского поэта Максима Дроздова и дала ссылку на заблокированный сайт.

"Суть в том, что из-за за репоста того же видео протокол по ст. 20.33 КоАП составлялся и на самого поэта Дроздова, но в мае 2019 мировой суд прекратил это дело за истечением срока давности", - рассказала она.

Ее дело будет рассматривать мировой суд, дата первого заседания еще не назначена.

Генпрокуратура в апреле 2017 года признала нежелательными в России британские неправительственные организации "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" и американский "Институт современной России".

Краснодар Открытая Россия Юлия Федотова Максим Дроздов

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