Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

Олег Соколов на летних маневрах военно-исторического клуба "Ахтырские гусары" в 2001 году Фото: Андрей Гореловский/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Известного историка, преподавателя СПбГУ Олега Соколова подозревают в жестоком убийстве.

Петербургское управление СКР, не раскрывая имени подозреваемого, сообщает, что дело об убийстве возбуждено в отношении 63-летнего мужчины.

Утром в субботу, 9 ноября, его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

Сам мужчина жив, его с переохлаждением госпитализировали, сообщили в СКР.

Между тем, по данным СМИ, фигурантом дела является историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов.

Учёный специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России. Был награжден французским орденом Почетного легиона.

Как сообщает портал 47news, в квартире Соколова обнаружили женское тело и окровавленную пилу. Личность убитой устанавливается.