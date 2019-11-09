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Женщина, убитая историком СПбГУ Соколовым, оказалась его студенткой

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он вместе изучал историю Франции и сожительствовал.

Собеседник агентства рассказал, что утром 9 ноября прохожий заметил 63-летнего Соколова в Мойке. Мужчину достали из воды спасатели, а когда открыли его рюкзак, обнаружили там человеческие руки.

"Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила", - сказал источник.

По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.

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По предварительным данным, убитая - выпускница Соколова 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого.

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета шокирована сообщением о том, что историк, доцент СПбГУ Олег Соколов мог совершить жестокое убийство.

"В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Ранее петербургское управление СКР, не раскрывая имени подозреваемого, сообщило, что дело об убийстве возбуждено в отношении 63-летнего мужчины.

Соколов специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России. Был награжден французским орденом Почетного легиона.

Петербург СПбГУ Олег Соколов

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