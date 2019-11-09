Смоленский чиновник погиб при тушении чужого дома
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров умер при тушении пожара в частном доме, сообщил в своем твиттере губернатор региона Алексей Островский.
Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О.П.Макаров. Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!— Алексей Островский (@a_ostrovskiy) November 9, 2019
Как сообщает СУ СКР по региону, по данному факту следственными органами инициировано проведение доследственной проверки.