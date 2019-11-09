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Смоленский чиновник погиб при тушении чужого дома

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров умер при тушении пожара в частном доме, сообщил в своем твиттере губернатор региона Алексей Островский.

Как сообщает СУ СКР по региону, по данному факту следственными органами инициировано проведение доследственной проверки.

Смоленская область

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