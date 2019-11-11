Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в Оренбургском районе Оренбургской области унес жизни пяти человек, сообщает региональное Главное управление МЧС РФ.

По информации ведомства, возгорание произошло в ночь на 11 ноября в частном жилом доме в поселке Жилгородок. Там уточнили, что в 23:55 (мск) пожар удалось локализовать на площади 80 кв.м, а в 01:03 (мск) было ликвидировано открытое горение.

"В результате пожара, к сожалению, погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара участвовали 30 человек и 12 единиц техники.