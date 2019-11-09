Минэк в ближайшие дни внесет в Правительство план приватизации до 2022 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации на 2020-2022 гг, сообщила журналистам замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, курирующая в министерстве тему приватизации.

"Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана (приватизации - ИФ) в том числе, мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень. Тем не менее, ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию. В любом случае прогнозный план необходимо принять до конца этого года, поэтому, соответственно, мы ожидаем, что это произойдет в ближайшем будущем", - сказала Тарасенко в кулуарах форума AI Journey.

"Мы знаем, какие предложения были даны Минфином. Мы прогнозный план уже весь согласовали, где-то подписали таблицы разногласий с федеральными органами исполнительной власти. То есть мы в рамках регламента прошли все процедуры. Тем не менее, у правительства есть возможность дополнительно, при необходимости включить в перечень на приватизацию иные активы", - отметила Тарасенко, отвечая на вопрос о возможности включения в план приватизации активов, которые были предложены Минфином.

Летом Минфин при обсуждении нового плана приватизации уже предлагал включить в программу на 2020-2022 годы ряд крупных активов, в основном из числа тех, что фигурировали в старых планах, но так и не приблизились к реальной продаже, в том числе, "Аэрофлот", "Зарубежнефть", ГТЛК, РЖД и "Первый канал". Позже в интервью "Интерфаксу" Тарасенко сообщила, что ГТЛК и "Первый канал", скорее всего, не будут включены в план приватизации. Также, по ее словам, в проекте программы не будет "РусГидро", "Россетей", "Транснефти". Минэкономразвития не было согласно и с предложением о приватизации РЖД. Против приватизации "Аэрофлота" выступил Минтранс.

В конце октября Минфин направил в Минэкономразвития письмо, в котором предложил предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50% плюс 1 акция доли государственного участия в уставных капиталах ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" , "Государственной транспортной лизинговой компании", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро" , ПАО "Транснефть" и ПАО "Российские сети" . Такое снижение предлагается предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства.