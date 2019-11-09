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Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил ученицу, сообщил "Интерфаксу" адвокат подозреваемого Александр Почуев.

"По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признался, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора", - сказал собеседник агентства.

По предположению адвоката, мера пресечения ученому будет избираться в понедельник в Куйбышевском суде. Как сообщалось, следствие будет просить суд об аресте. В свою очередь Почуев сообщил, что защита пока не определилась со своим ходатайством.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы. "Предварительно установлено, что погибшая - это его выпускница 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого", - добавил источник.

Собеседник агентства рассказал, что прохожий заметил Соколова в субботу утром в Мойке. Мужчину достали из воды спасатели, а когда открыли его рюкзак, обнаружили там человеческие руки. "Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила", - сказал источник.

По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.

По информации некоторых СМИ, убийство девушки Соколов совершил еще 7 ноября, а в субботу попытался избавиться от ее тела. Потом же он, по данным СМИ, якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета шокирована сообщением о том, что историк, доцент СПбГУ Олег Соколов мог совершить жестокое убийство. "В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Хроника Убийство девушки доцентом СПбГУ
Санкт-Петербург Олег Соколов

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