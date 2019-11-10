Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

Явка с повинной задержанного в Петербурге историка, акция националистов в поддержку задержанного в Польше Мазура, 30-летие падения Берлинской стены

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий. произошедших к утру:

- Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки. Адвокат Олега Соколова заявил, что он оформил явку с повинной по рекомендации защиты и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора. Кроме того, Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки, о котором "Московский комсомолец" писал в прошлом году.

- Националисты устроили акцию возле консульства Польши в Киеве. Они требуют отпустить Мазура. Также участники акции заявили, что пришли поддержать его и что польские полицейские "сделали ошибку".

- Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены на концерте у Бранденбургских ворот. На концерте выступили старые популярные группы из ГДР, современные танцевальные коллективы, оркестр под управлением Даниэля Баренбойма. Речь произнес президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Германия отметила 30-летие падения стены.

- Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании. В выборах принимают участие пять партий: Правящая социалистическая партия, ультраправая партия Vox, консервативная "Народная партия", левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане". Эти выборы призваны вывести страну из политического кризиса.

- В России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником и напомнил, что в числе приоритетов министерства остаются противодействие экстремизму, криминальным угрозам в киберпространстве, коррупционным проявлениям, нелегальному обороту наркотических средств, незаконной миграции.