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Путин предложил приравнять к самострелу грипп у непривитых министров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил считать самострелом ситуацию, когда члены правительства не привились от гриппа и заболели. Он попросил главу Минздрава Веронику Скворцову обеспечить вакцинацию чиновников.

Он спросил на совещании в понедельник, кто из сотрудников администрации президента и правительства привился от гриппа. Оказалось, что, кроме него, прививку сделали три человека. Премьер-министр Дмитрий Медведев не прививался.

"Три человека. Четыре - я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Можно предотвратить? Не предотвратил. Ну, а как?" - прокомментировал он результаты опроса.

Путин спросил у Скворцовой, входят ли чиновники в группу риска: "Поскольку мы работаем с людьми, и причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска".

Он попросил министра подумать об этом. Скворцова ответила, что отнесение чиновников к группе риска будет зависеть от решения президента: "Как вы определите, Владимир Владимирович".

Ранее на совещании глава Минздрава отчитывалась о ходе вакцинации от гриппа. По ее словам, приоритет отдается работникам "групп риска" - медикам, учителям, работникам коммунальной сферы.

Минздрав Владимир Путин Вероника Скворцова Дмитрий Медведев

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