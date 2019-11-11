Поиск

Скворцова вслед за Путиным раскритиковала не привившихся от гриппа министров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, не сделавших прививку от гриппа.

При этом Скворцова в беседе с журналистами в понедельник затруднилась ответить, почему министры не спешат вакцинироваться. "Это с ними надо переговорить, с этими министрами", - отметила глава Минздрава.

Она предположила, что высокопоставленные чиновники, не сделавшие прививку, "рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех людей, которые привились, позволит им избежать гриппа". "Я против такой позиции. Надо участвовать в создании этой иммунной прослойки", - отметила Скворцова.

Привиться министры могут в медпункте в правительстве на первом этаже, там оборудованы несколько комнат, сказала глава Минздрава. Там, как и в предыдущие годы, министров будут ждать медработники с отечественной вакциной.

Скворцова подчеркнула, что вакцинация, по данным последних исследований, существенно снижает заболеваемость гриппом и смертность от осложнений, и отметила эффективность отечественных вакцин. Министр посоветовала обязательно привиться и российским журналистам.

Ранее членов правительства РФ, пренебрегающих вакцинацией против гриппа, раскритиковал на совещании в Кремле президент Владимир Путин. Глава государства спросил на совещании в понедельник, кто из сотрудников администрации президента и правительства привился от гриппа. Оказалось, что, кроме него, прививку сделали три человека. Премьер-министр Дмитрий Медведев не прививался.

"Три человека. Четыре - я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Можно предотвратить? Не предотвратил. Ну, а как?" - прокомментировал Путин результаты опроса.

Вероника Скворцова Минздрав Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Источник узнал о задержании в Словении экс-министра печати Дагестана

Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве "Восточного"

Суд на 37 суток приостановил работу столовой петербургской "Ленты"

На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана Евразии

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

Россияне забыли в МФЦ 1,5 млн документов на недвижимость

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Правительство определило структуру сделки по консолидации "Ростелекомом" Tele2

В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');