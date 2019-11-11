Скворцова вслед за Путиным раскритиковала не привившихся от гриппа министров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, не сделавших прививку от гриппа.

При этом Скворцова в беседе с журналистами в понедельник затруднилась ответить, почему министры не спешат вакцинироваться. "Это с ними надо переговорить, с этими министрами", - отметила глава Минздрава.

Она предположила, что высокопоставленные чиновники, не сделавшие прививку, "рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех людей, которые привились, позволит им избежать гриппа". "Я против такой позиции. Надо участвовать в создании этой иммунной прослойки", - отметила Скворцова.

Привиться министры могут в медпункте в правительстве на первом этаже, там оборудованы несколько комнат, сказала глава Минздрава. Там, как и в предыдущие годы, министров будут ждать медработники с отечественной вакциной.

Скворцова подчеркнула, что вакцинация, по данным последних исследований, существенно снижает заболеваемость гриппом и смертность от осложнений, и отметила эффективность отечественных вакцин. Министр посоветовала обязательно привиться и российским журналистам.

Ранее членов правительства РФ, пренебрегающих вакцинацией против гриппа, раскритиковал на совещании в Кремле президент Владимир Путин. Глава государства спросил на совещании в понедельник, кто из сотрудников администрации президента и правительства привился от гриппа. Оказалось, что, кроме него, прививку сделали три человека. Премьер-министр Дмитрий Медведев не прививался.

"Три человека. Четыре - я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Можно предотвратить? Не предотвратил. Ну, а как?" - прокомментировал Путин результаты опроса.