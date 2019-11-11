Патрушев обвинил западные спецслужбы в использовании скрытых вредоносных функций в IT-продукции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Западные спецслужбы используют в своих интересах скрытые вредоносные функции и уязвимости, заложенные в программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В интересах западных спецслужб осуществляется внедрение и использование скрытых вредоносных функций и программных уязвимостей в ИТ-продукции", - написал Патрушев в статье в "Российской газете".

"Нередко наблюдается игнорирование суверенных прав государств на развитие собственной технологической базы для критической информационной инфраструктуры, в том числе, под лозунгом наращивания цифрового потенциала развивающихся стран, и на управление национальным сегментом глобальной сети интернет", - добавил Патрушев.