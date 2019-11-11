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Совбез РФ обвинил США в применении политических технологий "управляемого хаоса"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - США увеличивают военное присутствие в различных странах мира, прикрываясь борьбой с терроризмом, используя в международной политике технологии "управляемого хаоса" и "гибридной войны", считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Как написал Патрушев в статье в "Российской газете", опубликованной в понедельник, Вашингтон и его союзники используют борьбу с терроризмом для продвижения собственных интересов и приоритетов.

"Так, мы видим, как американцы навязывают странам свою концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая не только игнорирует согласованные ООН правовые рамки антитеррора, но и допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов, действия которых якобы являются первопричиной распространения радикальных настроений", - говорится в статье Патрушева.

Примерами использования США технологий "управляемого хаоса" и "гибридной войны" Патрушев называет операции по ликвидации режимов Саддама Хусейна в Ираке, Муамара Каддафи в Ливии, попытки свержения Башара Асада в Сирии, а также события "арабской весны". "Эти действия привели к небывалому росту международного терроризма и исламского экстремизма", - считает секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, "особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие".

"В этой связи возрастает потребность в тесной координации с нашими партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности", - говорится в статье.

В ней также отмечается, что Запад последовательно проводит политику, направленную "на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов" стран СНГ и ОДКБ.

"Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия, подвергается дискриминации русский язык, искажается и очерняется совместная история стран СНГ", - заявил Патрушев.

В этой статье секретарь Совбеза также предупредил, что нежелание США работать над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и их возможный выход из договора по открытому небу негативно влияют "на предсказуемость военно-стратегической обстановки", в несколько раз увеличивают риски ядерной войны.

Кроме того, Патрушев в своей статье обвинил западные спецслужбы в том, что они используют в своих интересах скрытые вредоносные функции и уязвимости, заложенные в программное обеспечение.

Николай Патрушев Совбез РФ США

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