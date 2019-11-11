За пост главреда "Новой газеты" будут бороться Муратов, Кожеуров и Азар

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов решил вернуться на пост главреда издания, за эту должность на выборах в пятницу он будет бороться с нынешним главредом Сергеем Кожеуровым и журналистом Ильей Азаром, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

По ее словам, период выдвижения кандидатур закончился, по его итогам оказалось трое претендентов. Выборы главреда состоятся 15 ноября.

Согласно уставу издания, выборы главного редактора проходят каждые два года путем тайного голосования сотрудников редакции, отметила Прусенкова.

Муратов бессменно занимал пост главреда газеты с 1995 года по 2017 год.

Свое выдвижение на пост главреда Азар, пришедший в издание в январе 2017 года, объяснил в фейсбуке желанием "выразить протест против этой рокировки и привлечь внимание к проблемам газеты, которые не решаются годами или решаются очень медленно". Он добавил, что понимает свои небольшие шансы на избрание. В понедельник Азар распространил среди сотрудников издания свою предвыборную программу, однако публиковать ее в соцсети не стал.

13 ноября 2017 года тогда еще главред "Новой газеты" Муратов сообщил "Интерфаксу", что покидает свой пост, а новый руководитель будет выбран путем голосования редакции. Решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах Муратов объяснил необходимостью смены власти.

17 ноября 2017 года главным редактором "Новой" стал Сергей Кожеуров, занимавший к тому времени на протяжении 17 лет пост гендиректора издания, до 1995 года бывший ее главредом, а затем обозревателем и членом редколлегии. Тогда за него отдали голоса 92 сотрудника редакции. Помимо Кожеурова, на должность главреда тогда претендовали редактор отдела политики и экономики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин. Муратов продолжил работу в газете как издатель и председатель редакционного совета.