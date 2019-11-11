Женщина получила ожоги средней степени при прорыве паропровода у завода "Балтика"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Женщина, пострадавшая в результате прорыва паропровода рядом с заводом "Балтика", госпитализирована с ожогами средней степени тяжести, сообщила в понедельник в твиттере вице-губернатор Анна Митянина.

"К месту взрыва паропровода на заводе "Балтика" (Верхний переулок, д. 3) прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - написала Митянина.

Ранее пресс-служба городского управления МЧС сообщала, что в результате происшествия один человек отправлен в больницу, второй от госпитализации отказался.

Как сообщалось ранее в понедельник, в Выборгском районе Петербурга произошел прорыв магистрального паропровода диаметром 400 мм ГУП ТЭК на открытой территории возле пивоваренного завода.

В свою очередь в пресс-службе пивоваренного завода "Балтика" "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел около 17:30, обломки асфальта незначительно повредили здание. Компания сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации.