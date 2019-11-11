Поиск

Женщина получила ожоги средней степени при прорыве паропровода у завода "Балтика"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Женщина, пострадавшая в результате прорыва паропровода рядом с заводом "Балтика", госпитализирована с ожогами средней степени тяжести, сообщила в понедельник в твиттере вице-губернатор Анна Митянина.

В РоссииРядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропроводРядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропроводЧитать подробнее

"К месту взрыва паропровода на заводе "Балтика" (Верхний переулок, д. 3) прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - написала Митянина.

Ранее пресс-служба городского управления МЧС сообщала, что в результате происшествия один человек отправлен в больницу, второй от госпитализации отказался.

Как сообщалось ранее в понедельник, в Выборгском районе Петербурга произошел прорыв магистрального паропровода диаметром 400 мм ГУП ТЭК на открытой территории возле пивоваренного завода.

В свою очередь в пресс-службе пивоваренного завода "Балтика" "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел около 17:30, обломки асфальта незначительно повредили здание. Компания сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации.

Санкт-Петербург Балтика

Новости по теме

Новости

Рядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод

Рядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод

Патрушев предупредил о нарастании рисков ядерной войны из-за действий США

Убийство девушки доцентом СПбГУ

СПбГУ уволит историка Соколова, арестованного по делу об убийстве аспирантки

Дело Baring Vostok

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО двух фигурантов "дела Baring Vostok"

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Суд в Петербурге арестовал доцента Соколова по делу об убийстве аспирантки

Суд в Петербурге арестовал доцента Соколова по делу об убийстве аспирантки
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем", напавшим на него с ножом

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

В Госдуме предложили ввести залог за "пьяную езду"

Кремль не подтвердил покупку окружением Асада 20 апартаментов в Москве

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');