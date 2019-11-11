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Рядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод

Рядом с заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод
Пивоваренный завод "Балтика" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Фото: Вадим Жернов/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рядом с пивоваренным заводом "Балтика" в Петербурге прорвало паропровод, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в понедельник.

По данным МЧС, прорыв паропровода ГУП ТЭК произошел на открытой территории.

"На месте осматривается два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте бригады аварийной службы", - говорится в сообщении.

Очевидцы публикуют в интернете видео, на которых видны разрушения здания, разбросанные по территории осколки бетона, поврежденные автомобили.

Петербург Балтика

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