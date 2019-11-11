Доценту Соколову предъявлено обвинение в умышленном убийстве аспирантки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев в понедельник.

По его словам, обвинение предъявлено по первой части статьи 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового").

Ранее в понедельник Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал 63-летнего Соколова - историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России.

Он был задержан 9 ноября. Утром того же дня его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и оставался в больнице до воскресенья, затем его перевели в СИЗО.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей 24-летней выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого. На суде следователь уточнил, что Ещенко была убита четырьмя выстрелами из мелкокалиберного обреза. Соколов рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры, а изначально девушка напала на него с ножом. По словам обвиняемого, Ещенко ревновала его к детям от другого брака.

Чтобы скрыть следы преступления, Соколов расчленил труп и выбросил останки в Мойку: дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы. Позднее останки были обнаружены в реке Екатерингофке, в 3,5 км от Мойки, куда, вероятно, их отнесло течением.