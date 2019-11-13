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Историка Соколова уволили из петербургского вуза за "аморальный проступок"

Историка Соколова уволили из петербургского вуза за "аморальный проступок"
Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, за совершением аморального проступка.

Доцента сместили с должности на основании пункта 8 статьи 81 Трудового кодекса (ТК) РФ - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в среду. Приказ об увольнении Соколова датирован 11 ноября, отметили там.

Ранее вуз сообщил, что увольняет Соколова. "В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", - заявили "Интерфаксу" в СПбГУ в понедельник, 11 ноября.

В тот же день суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова на два месяца по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Ему предъявлено обвинение. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 – 13 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Санкт-Петербургский государственный университет Петербург Анастасия Ещенко

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