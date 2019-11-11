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За угрозу убить судью Мосгорсуда и экстремизм задержали двух россиян

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Двое россиян стали фигурантами уголовных дел о призывах к экстремизму и угрозе убийством судьи Мосгорсуда, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, призывы к экстремистской деятельности и угрозы убийством и причинением вреда здоровью были опубликованы в интернете.

Петренко отметила, что, по имеющимся данным, к публикации экстремистских призывов (ч. 2 ст. 280 УК РФ) причастен ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения, а угроза судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ) усматривается в действиях Сергея Половца 1978 года рождения.

По словам представителя СКР, оба подозреваемых задержаны, следствие планирует предъявить им обвинение и просить суд об избрании для них меры пресечения.

"Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия", - заявила Петренко.

СКР Мосгорсуд

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