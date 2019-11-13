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СКР попросил арестовать фигуранта дела об угрозах в адрес московского судьи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду решит вопрос о заключении под стражу задержанного накануне, 12 ноября, Алексея Вересова, проходящего по уголовным делам о призывах к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.

Соответствующее ходатайство от следствия поступило в суд, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

12 ноября Вересов был допрошен в Следственном комитете РФ (СКР), и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления.

В минувший понедельник, 11 ноября, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу" о задержании двух фигурантов уголовных дел о призывах к экстремизму и угрозе убийством судьи Мосгорсуда - Вересова и Сергея Половца.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются в действиях Сергея Половца, 1978 года рождения.

12 ноября пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под госзащиту, сейчас под охраной остаются семь судей.

В феврале 2016 года председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.

Алексей Вересов Мосгорсуд Юнона Царева СКР

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