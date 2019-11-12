Госдума приняла в I чтении законопроект об интернет-трансляции 20 телеканалов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Проект закона по созданию общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса одобрен Госдумой в первом чтении во вторник.

В конце октября сообщалось, что правительство дало положительный отзыв на упомянутый законопроект. Соответствующий документ в июле 2019 года внесла на рассмотрение Думы группа депутатов. Его авторами выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

"Основной задачей внесенного пакета является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций. Кроме того, централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок", - сказал тогда Левин журналистам.

По его словам, развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий онлайн-вещания. "В этих условиях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в сети интернет", - отметил Левин.

"Предлагаемым законом-спутником добавляется возможность защиты телетрансляций обязательных общедоступных телеканалов Роскомнадзором согласно нормам Кодекса административного судопроизводства", - добавил он. Левин отметил, что по экспертным оценкам рынок легального цифрового телевидения вырос в этом году на 30%.

Перед государством встала задача обеспечить исполнение действующего законодательства в интернет-вещании, например, в области рекламы, поскольку были случаи, когда в детские передачи включали рекламу противозачаточных средств, пояснил депутат на пленарном заседании во вторник.