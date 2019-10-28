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Правительство поддержало запуск интернет-трансляции 20 телеканалов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство дало положительный отзыв на законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса. В ближайшее время поправки рассмотрит думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил его председатель Леонид Левин.

Этот проект в июле внесли в Госдуму Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

Если закон будет принят, это позволит создать единую технологическую платформу для доставки телевизионного сигнала "с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций", объяснял раньше Левин. Централизованное управление контентом рекламных пауз позволит "оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок", говорил он.

Необходимость систематизировать трансляцию российских телеканалов в интернете назрела в связи с увеличением их интернет-аудитории.

Госдума правительство Леонид Левин Сергей Боярский

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