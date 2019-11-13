В Тюменской области назвали источник вспышки "гаффской болезни" в отдаленной деревне

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вспышка редкой "гаффской болезни" в тюменской деревне Ачиры стала рыба из Андреевского озера, которое находится рядом с деревней. О таком выводе экспертов сообщила пресс-служба областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

В октябре десять жителей деревни были доставлены вертолетами в больницу в Тюмени с подозрением на это заболевание. У восьми из них диагноз "гаффская болезнь" подтвердился. С 25 октября новых случаев заболевания в регионе не выявили, отметили в департаменте. В больнице остаются два человека, в Ачирах продолжают работать фельдшеры, которые совершают ежедневные подомовые обходы жителей.

В Тюменской области сохраняется усиленный контроль за всеми партиями рыбы в торговом обороте и запрет на несанкционированную продажу рыбы. Ранее было запрещено ловить рыбу в озере Андреевское.

Деревня Ачиры расположена в труднодоступной местности в Тобольском районе, туда добраться можно только по зимнику или на вертолете.

Гаффская болезнь - алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия - в тяжелой форме вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов. Токсин попадает в организм людей и животных с едой, болезнь поражает мышцы и нервную систему и может вызывать паралич и отек мозга.