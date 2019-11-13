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В "Артеке" умер второй за осень подросток

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в международном детском центре "Артек" (Гурзуф, Крым), сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР России по республике Ольга Постнова в среду журналистам.

"Предварительно установлено, что вчера (12 ноября - ИФ) вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", - сказала она, не уточнив статью, по которой возбуждено дело.

По данным СКР, девочка приехала в "Артек" из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти подростка.

Следователи допросят "круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы".

Это уже второй случай смерти отдыхающих из "Артека" за осень 2019 года.

Как сообщалось, 12-летний мальчик, прибывший 23 сентября на отдых в лагерь по путевке из Санкт-Петербурга, 11 октября был госпитализирован в ялтинскую больницу с предварительным диагнозом "пневмония". Спустя несколько часов ребенок скончался.

Крымские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Сообщалось, что они намерены изучить условия отдыха ребенка в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи мальчику.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в связи с гибелью ребенка поручила Росздравнадзору проверить качество оказания медицинской помощи в "Артеке". Комиссию по расследованию несчастного случая создало также министерство просвещения России.

Артек Крым Ольга Постнова СКР

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