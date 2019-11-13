Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны

Начальник ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев Фото: Официальный сайт ФСИН

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил в среду "Интерфаксу" заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Можно прогнозировать, что им (Даххаеву и замам - ИФ) будут предъявлены статьи (УК РФ), связанные с коррупцией", - сказал замглавы ведомства.

Ранее в среду информированный источник говорил "Интерфаксу", что спецслужбы проверяют начальника Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве (ст. 290 УК РФ). По его словам, в среду в служебных кабинетах глава ростовского управления ФСИН и его помощников были проведены обыски.

Он не уточнил каких-либо других деталей, а также статуса высокопоставленных офицеров.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ведомства указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замминистра внутренних дел республики. Награжден орденом "Мужества" и именным огнестрельным оружием.

До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности. В мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Ральников по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Он обвиняется по разным частям ст.290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

В начале июля 2017 года с поста начальника регионального ГУФСИН был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов, будучи неизлечимо больным, скончался в СИЗО.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.