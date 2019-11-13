Начальник ростовского главка ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву, подозреваемому в разглашении государственной тайны, сообщил журналистам судья.

О задержании Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении государственной тайны сообщил ранее в среду "Интерфаксу" заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями. Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну", - сказал Максименко в ответ на соответствующий вопрос.

Замглавы ФСИН допустил, что им будут предъявлены статьи (УК РФ), связанные с коррупцией.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" об обысках в кабинетах Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Максименко подчеркнул, что генерал Даххаев и его подчиненные были задержаны оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ФСИН.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН указом президента РФ от 5 июля прошлого года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замминистра МВД республики. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности. В мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Ральников по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Он обвиняется по разным частям статьи 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

В начале июля 2017 года с поста начальника регионального ГУФСИН был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов, будучи неизлечимо больным, скончался в СИЗО.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.