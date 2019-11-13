В Челябинской области попытались объяснить, как семье удалось 10 лет скрывать детей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Семья в Усть-Катаве Челябинской области 10 лет скрывала в доме детей.

Как заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, это удалось сделать из-за отсутствия системного взаимодействия между разными ведомствами.

В частности, по ее сведениям, есть вопросы к миграционной службе, которая в 2009 году оформила гражданство России для матери, но не оформила на детей.

"Почему школа равнодушно отнеслась к тому, что девочка перестала ее посещать, тем более, что они знали о младшем брате, что есть еще дети в семье. То же самое медицина. В 2011 году прекратилось (по заявлению матери об отъезде семьи - ИФ) медицинское наблюдение за детьми и никакого повторного патронажа не было", - пояснила первый вице-губернатор.

Она также добавила, что медики предполагают, что мать детей "очевидно страдала паранойей", но она не обращалась за помощью к врачам и не стояла на учете у психиатров.

Вместе с тем, она отметила, что органы власти не получали никаких подозрительных сигналов об этой семье, мать детей производила на всех впечатление вполне благополучной женщины.

Ранее стало известно, что в частном доме с матерью проживали две дочери 20 и 11 лет, а также 15-летний сын. За 11 лет они ни разу не выходили за пределы двора, а в начале ноября убежали из дома.

Детей нашла полиция и передала соцслужбам. Власти решают вопрос с опекой над детьми.