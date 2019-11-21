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Уральские власти не пустили в Москву на шоу детей, проживших 10 лет в заточении дома

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Власти Челябинской области не разрешили отцу трех детей из города Усть-Катав, которых мать более 10 лет удерживала в доме, отвезти их на ток-шоу в Москву, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

"Естественно, эта история заинтересовала федеральные СМИ, папе (детей - ИФ) была предложена достаточно большая сумма денег, чтобы он их вывез на съемки (ток-шоу - ИФ). Мы в интересах детей эту историю запретили, потому что для них и так все это огромный стресс. Отец на правах законного представителя требовал отдать ему детей, чтобы вывезти в Москву. Хотя девочка младшая вообще болеет, у нее температура", - сказала Гехт на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Она уточнила, что с детьми постоянно работают психологи, пока они остаются в больнице до полного выздоровления младшей сестры. Дальше им снимут квартиру. "Там активизировалась еще старшая сестра (33 года), она тоже претендует на опеку двух младших детей (11 и 15 лет). Но они втроем (с сестрой 20 лет) - это такая маленькая стайка, которых разлучать никак нельзя. Они прожили столько лет вместе, настолько друг друга чувствуют и понимают, что мы с учетом мнения психологов склоняемся к оформлению опеки на старшую из трех ребят", - пояснила чиновница.

По ее словам, можно отремонтировать дом, где жили ребята с матерью, он не сильно пострадал от пожара. В него дети переедут, если захотят вернуться в прежнее жилище.

Кроме того, решается вопрос по обучению ребят. "Самый сложный вопрос с мальчиком, ему уже 15 лет, он вообще не ходил в школу. Сейчас будем думать, какую образовательную траекторию для него подобрать", - отметила Гехт.

Ранее стало известно, что трое детей в начале ноября убежали из дома в Усть-Катаве, откуда мать не выпускала их более 10 лет. В частном доме с матерью проживали две дочери 20 и 11 лет, а также 15-летний сын. За 10 лет они ни разу не выходили за пределы двора.

Узнав о том, что детей ей пока не вернут, женщина покончила собой, одновременно произошел пожар в доме.

Гехт тогда поясняла, что семье удалось так долго прятать детей из-за отсутствия системного взаимодействия между разными ведомствами.

Ирина Гехт Челябинская область Усть-Катав Москва

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