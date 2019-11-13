Поиск

Минтруд опроверг финансирование ухода за пожилыми людьми в частных клиниках за счет ОМС

Минтруд опроверг финансирование ухода за пожилыми людьми в частных клиниках за счет ОМС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пилотный проект по оказанию помощи российским пенсионерам в возрасте 65 лет и старше в частных медицинских клиниках не предполагается финансировать за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), заявляют в Минтруде России.

Как следует из сообщения пресс-службы, субъекты, которые примут участие в пилотном проекте, получат средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов. Данные средства не являются средствами ОМС.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что с 2020 года Минтруд планирует запустить в регионах России пилотный проект по уходу за пожилыми людьми (старше 65 лет) с привлечением частных медицинских организаций. По данным издания, финансирование на "пилот" пойдет из средств ОМС.

Между тем, в Минтруде уточняют, что пилотный проект не является частью программы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и "не является инструментом решения вопроса финансирования системы долговременного ухода".

Как разъяснили в пресс-службе, проект постановления правительства о проведении эксперимента размещен в интернете для общественного обсуждения.

Согласно документу, регионы и частные клиники отберут на конкурсной основе. В каждом регионе определят региональное ведомство, которое будет взаимодействовать с федеральным Минтрудом и частными клиниками в рамках "пилота". Деньги на эксперимент выделят из федерального бюджета.

Минтруд ОМС

Новости

Фигурант дела об угрозах судье Криворучко отпущен под подписку о невыезде

Глава района Псковщины назвал оскорбления полицейских импульсивной реакцией

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова уволили из петербургского вуза за "аморальный проступок"

Историка Соколова уволили из петербургского вуза за "аморальный проступок"

Система предупреждения об угрозах нацбезопасности создана в России

Полиция начала проверку сообщений об угрозах сыну Плющенко и Рудковской

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Адвокат арестованного за убийство историка Соколова опроверг слухи о его судимости

Вместо робота FEDOR в космос отправят его "детей"

Замглавы ракетного центра "Роскосмоса" погиб в ДТП под Самарой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');