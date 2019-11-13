Минтруд опроверг финансирование ухода за пожилыми людьми в частных клиниках за счет ОМС

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пилотный проект по оказанию помощи российским пенсионерам в возрасте 65 лет и старше в частных медицинских клиниках не предполагается финансировать за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), заявляют в Минтруде России.

Как следует из сообщения пресс-службы, субъекты, которые примут участие в пилотном проекте, получат средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов. Данные средства не являются средствами ОМС.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что с 2020 года Минтруд планирует запустить в регионах России пилотный проект по уходу за пожилыми людьми (старше 65 лет) с привлечением частных медицинских организаций. По данным издания, финансирование на "пилот" пойдет из средств ОМС.

Между тем, в Минтруде уточняют, что пилотный проект не является частью программы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и "не является инструментом решения вопроса финансирования системы долговременного ухода".

Как разъяснили в пресс-службе, проект постановления правительства о проведении эксперимента размещен в интернете для общественного обсуждения.

Согласно документу, регионы и частные клиники отберут на конкурсной основе. В каждом регионе определят региональное ведомство, которое будет взаимодействовать с федеральным Минтрудом и частными клиниками в рамках "пилота". Деньги на эксперимент выделят из федерального бюджета.