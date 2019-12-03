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Минтруд назвал число инвалидов в России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В России насчитывается почти 12 млн человек с инвалидностью, сообщил Минтруд России.

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 октября 2019 года в Российской Федерации насчитывается 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. Он установлен в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки вопросов включения людей с инвалидностью в общественные структуры и в процессы развития.

Согласно Федеральному реестру инвалидов, среди взрослых женщин-инвалидов больше (57%), чем мужчин (порядка 43%). Больше всего в стране инвалидов II группы (порядка 5,2 млн), III группа инвалидности установлена 4,5 млн человек, I группа - у порядка 1,4 млн человек. Почти 7 млн инвалидов относятся к возрастной группе свыше 60 лет, еще 1,8 млн входят в группу 51-60 лет, свыше 1 млн - в группу 41-50 лет.

Основные причины инвалидности - "общее заболевание" (85%) и "инвалид с детства" (10,4%). Трудовые увечья составляют 1,4%, "заболевания в период военной службы" - 1,1%, военные травмы - 0,5%, остальное приходится на "прочие причины".

Стабильную работу по состоянию на 1 октября имеют 28,8% инвалидов трудоспособного возраста в России. При этом в правительстве рассчитывают на увеличение их доли до 50% к 2025 году, говорится в сообщении Минтруда.

"По данным мониторинга, численность инвалидов, трудоустроенных при посредничестве органов службы занятости, за январь - сентябрь 2019 года составила 66,8 тыс. человек, что на 4,1 тыс. человек больше, чем за соответствующий период 2018 года", - отмечается в сообщении.

Минтруд также отмечает увеличение финансирования на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР, к ним относятся, например, инвалидные коляски, ходунки, протезы и слуховые аппараты).

"Если пять лет назад на эти цели бюджетом выделялось порядка 21 млрд рублей, то в 2019 году предусмотрено свыше 31 млрд рублей, в 2020-2022 годах - более 35,5 млрд рублей ежегодно", - подчеркивают в ведомстве.

Минтруд

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