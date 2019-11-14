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Стрельба произошла в одном из колледжей Благовещенска

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Амурской области, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, возле учебного заведения слышны звуки выстрелов, район оцеплен, на месте работают полицейские и другие оперативные службы.

"Люди выбегали из колледжа без верхней одежды. Пока нет точной информации о погибших или пострадавших", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией об инциденте Управления МВД и следственного управления СК РФ.

При этом сообщения о стрельбе в колледже подтвердили в правительстве области.

Благовещенск Амурская область

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