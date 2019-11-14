Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым

Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тела двух погибших, в том числе стрелявшего, обнаружены в строительном колледже в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает пресс-служба Управления МВД Амурской области.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. Студенты и персонал колледжа покинули здание.

Уточняется, что о стрельбе рассказал молодой человек, который подошел к наряду ДПС ГИБДД в районе улиц Шевченко и Красноармейской.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - отметили в ведомстве.

Полицейские не пострадали.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в областном минздраве сообщали об одном погибшем и троих пострадавших в результате стрельбы, раненым оказывают медицинскую помощь.

Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. Источник рассказал "Интерфаксу", что район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы. По его словам, люди выбегали из здания без верхней одежды.