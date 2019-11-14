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Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым

Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тела двух погибших, в том числе стрелявшего, обнаружены в строительном колледже в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает пресс-служба Управления МВД Амурской области.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. Студенты и персонал колледжа покинули здание.

Уточняется, что о стрельбе рассказал молодой человек, который подошел к наряду ДПС ГИБДД в районе улиц Шевченко и Красноармейской.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - отметили в ведомстве.

Полицейские не пострадали.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в областном минздраве сообщали об одном погибшем и троих пострадавших в результате стрельбы, раненым оказывают медицинскую помощь.

Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. Источник рассказал "Интерфаксу", что район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы. По его словам, люди выбегали из здания без верхней одежды.

Благовещенск Амурская область

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