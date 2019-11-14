В Благовещенске прооперировали подростков после стрельбы в колледже

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Врачи прооперировали двух подростков, поступивших после стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, один из юношей в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам руководитель центра политравмы Амурской области детской клинической больницы Владимир Дудкин.

"У одного ребенка (ранения - ИФ) шея, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение таза, в ягодичной области. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, он в реанимации, второй ребенок в средней степени тяжести", - отметил Дудкин.

В правительстве области сообщили, что третий пострадавший также прооперирован и пока находится в тяжелом состоянии.

"Закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

В четверг в Благовещенске 19-летний молодой человек устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей получили ранения. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.