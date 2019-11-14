Стрельба в благовещенском колледже. Обобщение

Что известно к этому часу о ЧП в Амурской области

Сотрудники полиции у здания Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Фото: Екатерина Киселева/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Благовещенске в четверг, 14 ноября, 19-летний студент четвертого курса Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пришел в учебное заведение и устроил там стрельбу из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него.

В результате был убит 19-летний парень, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет получили ранения. Они были прооперированы. По словам врачей, двое пострадавших в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. Еще один раненый в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе управления МВД Амурской области рассказали, что к наряду ДПС ГИБДД в районе улиц Шевченко и Красноармейской подошел парень и рассказал об инциденте в учебном заведении. Заслышав звуки стрельбы, люди стали выбегать на улицу без одежды, говорят очевидцы событий.

Прибыв в колледж, инспекторы обнаружили стрелка на втором этаже. Увидев полицейских, студент стал в них стрелять. В ответ полицейские также открыли огонь. Сотрудники ДПС блокировали злоумышленника в аудитории. Позже он покончил с собой. Сами полицейские не пострадали.

Предварительной причиной стрельбы в учебном заведении назван конфликт между сверстниками. Однако сами студенты утверждают, что конфликтов не было. По их словам, "никто его не трогал". Стрелка они описывают как "тихого, спокойного парня". "Был добрый, занимался спортом", рассказали учащиеся.

По факту стрельбы в колледже возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Район вокруг учебного заведения оцеплен. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета.

В пресс-службе правительства Амурской области уточнили, что учебные занятия в колледже возобновятся в пятницу, 15 ноября. Психологи будут рядом и смогут оказать помощь студентам и педагогам. Власти Амурской области пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Колледж в Благовещенске был оборудован исправной системой охраны.