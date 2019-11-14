В МИД РФ назвали подогнанными выводы следователей ССГ по донецкому "Боингу"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактами, подогнанными под заранее вынесенный вердикт, выводы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 года.

По ее словам, приговор был вынесен заранее. При этом представленные ССГ сведения нуждаются в тщательной экспертной проверке.

Она отметила, что Россия всегда была открыта к работе по установлению истины в этом вопросе.

Ранее в ССГ сообщили, что хотели бы получить дополнительные сведения о том, "кто отдавал приказы Бородаю, Гиркину, другим членам ДНР и экипажу ЗРК "Бук" (который, по оценке ССГ, сбил Boeing - ИФ), а также "связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники".

В частности, следственная группа опубликовала записи перехваченных разговоров между российскими официальными лицами и ополченцами. У следствия возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому требуются дополнительные свидетели.

"Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными", - говорится в сообщении ССГ.