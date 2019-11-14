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Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

Следователей интересует, кто дал приказ отправить в Донбасс "БУК"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" рейса МН-17 объявила о поиске свидетелей, могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию катастрофы на востоке Украины в июле 2014 года.

В связи с этим JIT опубликовала записи перехваченных переговоров тогдашнего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и других обвиняемых по делу МН17 - Сергея Дубинского и Леонида Харченко, а также запись пресс-конференции тогдашнего главы правительства ДНР Александра Бородая.

Следователи считают, что представители ополчения ДНР сбили самолет Malaysia Airline, в котором было 298 человек, из "Бука", который принадлежит бригаде ПВО из Курска. Они хотят знать, кто отдавал приказы экипажу этого "Бука", а также Бородаю, Гиркину и другим лидерам ДНР, и роль, которую могли сыграть российские чиновники в Донбассе.

В июне 2019 года JIT назвала четырех подозреваемых в причастности к крушению малайзийского "Боинга" - это Гиркин, Дубинский, Харченко и Олег Пулатов.

Кроме того, следователей заинтересовали разговоры по средствам спецсвязи. В ССГ полагают, что спецсвязь ополченцы на востоке Украины получили из России.

Международная совместная следственная группа в июне 2019 года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Суд над ними начнется 9 марта в Гааге, следствие не рассчитывает, что Россия их выдаст. В МИД России обвинения в адрес российских военных назвали голословными. Гиркин и Дубинский заявили, что вины не признают и показания давать не будут. Бородай назвал фейком опубликованную запись разговора с Сурковым.

Нидерланды Boeing Malaysia Airlines Донецк Игорь Гиркин Александр Бородай Сергей Аксенов Владислав Сурков

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