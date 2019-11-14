Гринпис сообщил о жалобах жителей девяти российских городов на грязный воздух

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Жители девяти городов России передали более 250 жалоб на качество воздуха в региональные отделения Роспотребнадзора, сообщает в четверг пресс-служба организации Гринпис России.

Как отмечается в сообщении, на грязный воздух жалуются жители Ижевска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Самары и других городов. В пресс-службе добавили, что подавшие жалобы хотят дышать чистым воздухом и иметь доступ к актуальным и полным данным о его качестве.

В организации также напомнили, что ранее в 2019 году передавали в Роспотребнадзор более 1 тысячи жалоб на качество воздуха, "но ответа по существу от чиновников не последовало".

Ранее сообщалось, что Гринпис России обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и органам исполнительной власти РФ с просьбой решить проблему с информированием граждан о качестве воздуха в России.

Поводом для обращения стал опрос, проведенный организацией в октябре 2019 года, согласно которому 93% опрошенных россиян не удовлетворены уровнем информирования о качестве воздуха.

В сентябре представители российского отделения Гринпис обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с загрязнением воздуха в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы.