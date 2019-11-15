Бизнесмены попросили ввести в России невозвратные тарифы для отелей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Объединение малого и среднего бизнеса "Опора России" выступила с инициативой внедрения в законодательство понятия "невозвратный тариф" для отелей, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Такая идея содержится в перечне инициатив, сформулированных организацией для включения в план "Трансформация делового климата", разработкой которого занимается Минэкономики. Помимо профильного министерства предложения "Опоры России" отправлены в Ростуризм и Роспотребнадзор. Копия данного письма также есть в распоряжении "Ъ".

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников пояснил, что все адресаты должны будут ответить в срок до 1 декабря. В общественной организации учтут замечания, сделанные ведомствами, и с учетом их комментариев доработают упомянутые предложения, после чего внесут их в правительство, рассказал Кожевников.

Сейчас в системах онлайн-бронирования есть возможность применения отелями невозвратных тарифов (non refundable), но по факту законодательство их запрещает, объясняют в "Опоре России". Согласно закону "О защите прав потребителей" постояльцы могут отказаться от исполнения договора гостиничных услуг в любой момент, возместив отелю размер фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены. А по правилам предоставления гостиничных услуг в случае, если гость передумает заселяться в номер, плата с него может быть снята не более чем за одни сутки.

Однако президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина обращает внимание что у гостиниц фактически нет возможности документально подтвердить размер понесенных затрат в случаях, когда клиент просто не приезжает. "Вернуть стоимость одной ночи технически возможно при прямых продажах и в ситуациях, когда сделанная через систему бронь подтверждена банковской картой, но от этой практики многие отказываются", - пояснила эксперт.

Член правления некоммерческого партнерства "Лига хостелов" Наталья Петровская говорит, что при блокировке отелем цены номера по предложению non refundable через системы бронирования многие неприехавшие гости не обращаются по поводу возврата денег. По ее словам, когда несостоявшийся гость все же настаивает на выплате — ему всегда возвращают деньги без суда.

По этой причине гостиницы включают стоимость потенциального возврата в цену номера. Гульнара Сафина прогнозирует, что в случае утверждения на законодательном уровне невозвратных тарифов стоимость номеров, к которым будут применяться такие расценки, может снизиться на 20-30%. По мнению эксперта, такая политика помогла бы отелям лучше планировать загрузку и увеличить глубину бронирования.

В "Опоре России" обращают внимание, что невозвратные тарифы уже действуют на рынке авиаперевозок (с 2014 года) и в сфере железнодорожных перевозок (были введены ранее в 2019 году). По аналогии с этими рынками, возвращать деньги за невозвратные брони организация предлагает при наступлении крайних обстоятельств — несчастных случаев, подтвержденной болезни и так далее.