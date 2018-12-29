Главные новости
В РоссииРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияВ РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
В России

Невозвратные ж/д билеты в купе дальних поездов начнут продавать с 20 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 20 января начнет продавать невозвратные ж/д билеты в поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе РЖД.

"С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). Стоимость поездки по "невозвратному" билету будет ниже, чем по "возвратному", - говорится в сообщении.

"Невозвратные" ж/д билеты позволят экономить от 5% до 20% от стоимости поездки, разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки, напоминают в компании.

Планируется, что "невозвратные" билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии распространены на все поезда АО "ФПК" с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.

Как сообщалось, с 1 января вступает в силу закон о введение невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. Стоимость невозвратных ж/д билетов будет дешевле до 20%, сообщал Минтранс. Такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа СВ, купе и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РЖД

Новости по теме

В России
Российские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущемРоссийские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущем
Итоги года в стивидорном бизнесеПодробнее
 Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Москва может отменить ограничения, если в свою очередь Киев отменит введенные ранее запреты в отношении российских товаровПодробнее
 Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
В охоте подозревают губернатора области Сергея ЛевченкоПодробнее
 В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
По данным Росрыболовства, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тоннПодробнее
Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым
В результате ЧП на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия погибли два человекаПодробнее
 Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье
По данным опроса ВЦИОМ, о материальном благополучии просят только 9% респондентовПодробнее
 Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечениеБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение
В январе подросток ранил семиклассников и учительницу, после чего поджег помещениеПодробнее
 Усманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифыУсманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифы
Маржа в отрасли не такая уж "сладкая", посетовал основной бенефициар "Мегафона"Подробнее
 Против и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденныхПротив и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденных
Ранее начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных были отстранены от исполнения обязанностейПодробнее
 Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"
На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияВ РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеВ РоссииВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ РоссииБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение

В Москве задержан подозреваемый в убийстве владельца нефтесервисной компании "Мастер-нефть"

Число жертв ДТП с участием автобуса в ХМАО выросло до шести человек

Членов иудаистской секты арестовали за похищение детей в Нью-Йорке

ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд

Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРС

Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРСИтоги года на рынке российских еврооблигаций Подробнее

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса в ХМАО

Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября

Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентябряДоллар торговался на отметке 69,95 руб за единицу американской валюты Подробнее

Импорт товаров в РФ с Украины, на который введен новый запрет, оценили в $510 млн

Материнский капитал для жителей Дальнего Востока увеличат на 130 тысяч рублей

Кроме этого, они получат единовременное пособие по рождению ребенка в размере двух прожиточных минимумов Подробнее

В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме

Власти Владимирской области отложили "мусорную реформу" до 2020 года

РФ и Китай согласовали списки экспортеров молочной продукции

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');