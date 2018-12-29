Невозвратные ж/д билеты в купе дальних поездов начнут продавать с 20 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 20 января начнет продавать невозвратные ж/д билеты в поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе РЖД.

"С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). Стоимость поездки по "невозвратному" билету будет ниже, чем по "возвратному", - говорится в сообщении.

"Невозвратные" ж/д билеты позволят экономить от 5% до 20% от стоимости поездки, разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки, напоминают в компании.

Планируется, что "невозвратные" билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии распространены на все поезда АО "ФПК" с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.

Как сообщалось, с 1 января вступает в силу закон о введение невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. Стоимость невозвратных ж/д билетов будет дешевле до 20%, сообщал Минтранс. Такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа СВ, купе и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.