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В Карелии выпал желтый снег, и начали гибнуть птицы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В карельском городе Сегеже, по данным очевидцев, выпал желтый снег и массово гибнут птицы.

Местные жители в соцсетях винят Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.

В настоящее время на Сегежском ЦБК лаборатория проводит проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду.

По информации местных СМИ, город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман. "Улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем", - писали очевидцы.

В пятницу, 15 ноября, прошло экстренное совещание под руководством заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами.

Карелия Сегежа

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