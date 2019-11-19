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Роспотребнадзор не нашел загрязнения воздуха в Сегеже, где выпал желтый снег и гибли птицы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В воздухе и воде города Сегежи в Карелии не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщает во вторник пресс-служба администрации муниципалитета.

"По состоянию на 12:00 по московскому времени 18 ноября получены результаты исследования проб атмосферного воздуха и воды, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, исследования республиканского центра ветеринарии и консультирования не выявили признаков птичьего гриппа у погибших птиц. 18 ноября сотрудники Россельхознадзора Карелии забрали погибших животных и доставили в межобластную ветеринарную лабораторию Петербурга. Ожидается, что результаты исследований будут готовы к 22 ноября.

Кроме того, в Сегеже продолжаются проверки управления Росприроднадзора и СКР Карелии.

Ранее жители Сегежи сообщали, что 15 ноября в городе выпал желтый снег и стали массово умирать птицы.

Служба экологического контроля Сегежского целлюлозно-бумажного комбината не выявила превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, но тем не менее на предприятии усилили контроль над соблюдением технологического регламента. Аварийных и экстренных происшествий не было, ЦБК работает в штатном режиме.

Карелия Сегежа Роспотребнадзор

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