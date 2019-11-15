Структуру "Росатома" назначили федеральным оператором опасных отходов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (структура госкорпорации "Росатом").

Соответствующее распоряжение N2684-р от 14 ноября опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), отходы, содержащие ртуть, (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промышленных предприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

По сообщению "РосРАО", предприятию предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отходов до переработки их во вторичную продукцию.

В первую очередь, предстоит создать государственную информационную систему (ГИС) обращения с отходами I-II классов, которая позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения, производить учет, выявлять нарушения, выстраивать логистику и т.п.

Затем данные ГИС позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую утвердит правительство. Участники рынка будут работать с отходами I-II классов по договорам оказания услуг с федеральным оператором на основании федеральной схемы и по регулируемым ценам. Федеральная схема должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года.

Третьей задачей "РосРАО" станет создание инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов. Для этого будет создана сеть экологических технопарков.

Как сообщалось, во второй половине июля Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о создании в России единой системы управления высокоопасными отходами и о наделении "Росатома" полномочиями по обращению с этим классом отходов. Документ был внесен правительством в конце мая.