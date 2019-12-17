Поправки, уточняющие правила сжигания мусора, прошли второе чтение

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки, которые включают в понятие "утилизация отходов" энергетическую утилизацию или сжигание мусора, но запрещают его сжигать перед извлечением из него полезных фракций - бумаги, пластика и органики.

Ко второму чтению сенатор Алексей Майоров внес в законопроект ряд поправок. Он предложил запретить энергетическую утилизацию отходов до извлечения из них полезных фракций.

"Это очень важный пункт, поскольку речь идет об энергетической утилизации, в результате которой получается либо тепловая, либо электрическая энергия, и делается специальная оговорка, что до этого из отходов должны быть извлечены полезные фракции, они должны быть подвергнуты обработке и только оставшиеся так называемые "хвосты" можно будет подвергать энергетической утилизации", - пояснил суть поправок председатель думского комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

По его словам, еще одна новелла заключается в том, что мощности по энергетической утилизации должны будут проходить экологическую экспертизу для того, чтобы у граждан не было вопросов к их экологичности.

"До этого правительство нам предлагало просто приравнять сжигание к утилизации, но мы не могли на это согласиться", - заявил депутат.

В соответствии с законопроектом, тарифы на энергетическую утилизацию будет регулировать государство. При установлении единого тарифа на услугу регионального оператора предлагается учитывать его затраты на энергетическую утилизацию.

Министр природы Дмитрий Кобылкин сказал, что эти поправки фактически ограничивают сжигание тех фракций, которые можно пустить во вторичную переработку, и назвал это ключевым моментом.

"Если мы хотим дальше заниматься захоронением "хвостов" так называемых, (...) то мы с вами заложим для будущих поколений "бомбу", с которой они рано или поздно столкнутся, может это и горькая таблетка, но мы должны ее принять", - подчеркнул он.

Принятый законопроект также корректирует направление расходования средств, поступивших в федеральный бюджет от взимания экологического сбора. Сейчас эти средства расходуются через госпрограммы в форме предоставления субсидий регионам. Предлагается предоставлять эти средства в порядке и на условиях, которые установит правительство.

Бурматов назвал неэффективной действующую систему распределения экологических платежей: "Собирается ничтожно мало - 3,5 млрд рублей со всех производителей и импортеров по прошлому году. Это пыль в масштабах целой страны".

Принятый законопроект наделит Росприроднадзор полномочиями по проверке производителей товаров, импортеров товаров на предмет достоверности их отчетности о выполнении нормативов утилизации.

"Да, это важные поправки, да этот процесс нас всех беспокоит, но этот вопрос нужно рассматривать отдельным законопроектом, с оценкой регулирующего воздействия, с парламентскими слушаниями, нельзя такого рода законы принимать сходу, пропустив всю процедуру обсуждения", - заметил первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг.

"Нам очень важна единая федеральная схема (управления отходами. - ИФ.), если у нас не будет единой федеральной схемы, мы не сможем финансировать, софинансировать и помогать нашим ре-кооператорам решать вопросы с созданием новой инфраструктуры. Идти по этому пути цивилизованно, эволюционно. Если мы этого не сделаем, значит, мы завалим эту реформу вот и все", - отметил министр, добавив, что были выслушаны все экспертные площадки.

"Поправки поменяли стратегию, которую нам озвучивали в рамках нацпроекта "Экология" и той реформы (обращения с ТКО. - ИФ.), которая сегодня происходит в стране. Они обманули практически всех инвесторов в виде региональных операторов, которые сегодня зашли в этот бизнес", - отметил зампред комитета по экологии, депутат Кирилл Черкасов (ЛДПР). "Изначально мы с вами обещали, что люди будут платить разумные деньги за то, что мусор будет собираться в красивые контейнеры, сортироваться и отправляться дальше по цепочке. Сегодня коллеги нам говорят - мусор можно сжигать и это будет приравнено к утилизации, но при этом давайте оттуда извлечем три основных фракции: органику, бумагу и пластик. Мы меняем стратегию реформы", - сказал депутат, отметив, что окупаемость проектов при таком подходе будет достигнута к 2050-2055 году.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.